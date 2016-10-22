Москва, 22 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. На севере Москвы найдены тела двух женщин с огнестрельными ранениями головы и туловища. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает Life.

pixabay.com Стреляные гильзы

Сообщается, что сотрудники полиции обнаружили тела двух женщин на лестничной клетке в подъезде многоквартирного дома на улице Лавочкина.

Обе были убиты выстрелами в голову и туловище. Одна из убитых является жительницей этого дома.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Начато следствием.