Нью-Йорк, США, 22 октября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наци (ООН) и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выпустили новый доклад по Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает Reuters.

defenseimagery.mil Солдат сирийской правительственной армии на учениях

Это уже четвертый по счету доклад ООН и ОЗХО, касающийся использования химического оружия в ходе сирийского конфликта. В нем на сирийское правительство возлагается ответственность за три случая применения химического оружия. В предыдущем докладе говорилось о двух случаях.

В докладе утверждается, что сирийская правительственная армия якобы применила химическое оружие 16 марта 2015 года в провинции Идлиб.

Стоит отметить, что Сирия согласилась уничтожить свое химические оружие ещё в 2014 году. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии была вывезена последняя партия химического оружия для последующего уничтожения.

Что касается докладов ООН и ОЗХО, то Москва не раз указывала на их крайнюю необъективность и размытость. Никаких конкретных доказательств в них не приведено, имен, ответственных за якобы имевшие место химические атаки не называется.

При это есть четко зафиксированные случаи использования химического оружия террористами.