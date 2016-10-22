ООН обвиняет сирийское правительство в трех химических атаках
Нью-Йорк, США, 22 октября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наци (ООН) и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) выпустили новый доклад по Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает Reuters.
Это уже четвертый по счету доклад ООН и ОЗХО, касающийся использования химического оружия в ходе сирийского конфликта. В нем на сирийское правительство возлагается ответственность за три случая применения химического оружия. В предыдущем докладе говорилось о двух случаях.
В докладе утверждается, что сирийская правительственная армия якобы применила химическое оружие 16 марта 2015 года в провинции Идлиб.
Стоит отметить, что Сирия согласилась уничтожить свое химические оружие ещё в 2014 году. 23 июня 2014 года было объявлено о том, что с территории Сирии была вывезена последняя партия химического оружия для последующего уничтожения.
Что касается докладов ООН и ОЗХО, то Москва не раз указывала на их крайнюю необъективность и размытость. Никаких конкретных доказательств в них не приведено, имен, ответственных за якобы имевшие место химические атаки не называется.
При это есть четко зафиксированные случаи использования химического оружия террористами.