Брюссель, 22 октября, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Делегация Канады приняла решение покинуть Брюссель и не продолжать переговоры по зоне свободной торговли с Евросоюзом после провальных переговоров в пятницу, сообщает The Guardian 22 октября.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

«Канада разочарована! Я лично — очень разочарована. Я работала очень и очень напряженно. Мы решили поехать домой. Мне действительно очень, очень грустно», — сообщила журналистам Министр международной торговли Канады Кристиа Фриланд.

Отъезд делегации будет означать окончательное прекращение переговоров по сделке CETA, которые шли между ЕС и Канадой несколько месяцев. Причиной срыва соглашения стала позиция Пола Магнетта, президента Валлонии, франкоязычной провинции Бельгии, который блокировал документ, в результате чего Бельгия также не смогла «подписаться» под CETA.

Некоторые европейские политики еще надеются предотвратить срыв соглашения о свободной торговле.

Так, Мартин Шульц, президент Европейского парламента, заявил журналистам, что он «лично встретит» представителей Канады и Валлонии рано утром в субботу, и будет просить их снова сесть за стол переговоров.

«Мы не должны останавливаться на последней миле!» — заявил Шульц.

Однако большинство участников переговоров не разделяет оптимизма главы Европарламента.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем сообщила, что «всем сердцем» занималась переговорами с Валлонией в течение последних дней, и ей, как и представителю Канады, было «по-настоящему грустно, что все остановлено».

«Если мы не можем сделать это [подписать соглашение о зоне свободной торговли — прим. ИА REGNUM ] с Канадой, я не думаю, что мы сможем сделать это с Великобританией», — заявила Мальмстрем.

Но главные опасения в связи со срывом сделки CETA появляются даже не в отношении соответствующего соглашения с Великобританией, которая находится в состоянии «развода» с Евросоюзом, а у договора о гораздо более крупном Трансатлантическом торгово-инвестиционном партнерстве между ЕС и США.

Если сделку с Канадой смогла сорвать одна лишь «мятежная» Валлония, то еще сложнее говорить о сделке с США, которую десятки политиков Европы считают «смертельной угрозой» европейскому суверенитету.