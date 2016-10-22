Москва, 22 октября, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Центральный участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена между станциями «Октябрьская» и «Проспект Мира» в ближайшее воскресенье, 23 октября, будет закрыт в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд метро

В течение всего дня движение поездов будет осуществляться только на участках «Новоясеневская» — «Октябрьская» и «Проспект Мира» — «Медведково». Станции «Тургеневская» и «Сухаревская» на время ремонтных работ будут закрыты для входа и выхода пассажиров.

Через станцию «Китай-город» будет осуществляться перевозка пассажиров только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию «Третьяковская» — только по Калининской линии. Переходы между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Тургеневская» — «Сретенский Бульвар» также будут закрыты.

Станции «Октябрьская» и «Проспект Мира» будут временно работать как конечные с пересадками на одноимённые станции Кольцевой линии.

Работа закрытых станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена утром понедельника, 24 октября.