Мосул, Ирак, 22 октября, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Боевики «Исламкого государства» (террористическая организация, запрещена в России) казнили сотни жителей Мосула во время продолжающегося штурма города, сообщает CNN 22 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палач

По информации «источника» журналистов в разведке США, террористы осуществили массовую казнь 284 «мальчиков и мужчин» на территории бывшего Аграрного Института на севере Мосула. Трупы казненных были сброшены в траншеи и раскатаны бульдозерами.

Также журналисты сообщают о «многих сотнях» семей которых исламисты захватили в населенных пунктах на подступах к Мосулу для использования в качестве «живого щита».

Как известно ИА REGNUM, американские СМИ иногда склонны преувеличивать цифры, касающиеся военных операций. Так, многие издания уже сообщали о 80 и даже 100 тыс. военных, участвующих в штурме иракского Мосула, хотя по официальным данным численность группировки коалиции составляет 25 тыс. человек. «Массированная поддержка» операции со стороны США также является некоторым преувеличением — в штурме столицы ИГИЛ (запрещена в России) участвуют около ста бойцов американской армии.

Тем не менее, «Исламское государство» (запрещена в России) действительно является одной из самых опасных и жестоких радикальных группировок в мире, исламисты ответственны и за массовые казни, и за теракты по всему миру. В Сирии и Ираке жертвами террористов уже стали десятки тысяч человек, миллионы бежали от войны.