Салехард, 22 октября, 2016, 05:51 — ИА Регнум. Уральское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале, в результате которой, по предварительным данным, погибли 19 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

89.mchs.gov.ru На месте катастрофы

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следствием рассматриваются три основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил эксплуатации и безопасности полёта, отказ техники, неблагоприятные метеоусловия. Подчёркивается, что одна из них не является на данный момент приоритетной.

По информации Следственного комитета, на борту вертолёта находились 22 человека (19 пассажиров и три члена экипажа). «По предварительным данным, 19 человек от полученных множественных травм скончались на месте происшествия, трое доставлены в Новоуренгойскую городскую больницу, воздушное судно разрушено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол» вечером 21 октября совершил жёсткую посадку в 70 км от города Новый Уренгой. Воздушное судно выполняла рейс с Сузумского месторождения (Красноярский край) в посёлок Уренгой (Ямало-Ненецкий АО). По информации СМИ, на борту вертолёта находились нефтяники-вахтовики.