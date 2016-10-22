Окленд, США, 22 октября, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Власти США заочно предъявили обвинения в совершении хакерских атак гражданину России Евгению Никулину, ранее задержанному в Чехии по запросу Интерпола. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

George Thomas Хакерство

Уточняется, что обвинения предъявлены судом в городе Окленде (штат Калифорния). Российский гражданин обвиняется в «незаконном проникновении в компьютерные системы», принадлежащие социальной сети LinkedIn, облачному хранилищу данных Dropbox и сервису вопросов и ответов Formspring. Штаб-квартиры этих компаний расположены в Сан-Франциско.

Обвинение полагает, что Евгений Никулин получил незаконный доступ к информации, хранившейся в компьютерных системах компаний, и осуществил «кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах».

Как передавало ИА REGNUM, 19 октября чешская полиция во взаимодействии с ФБР задержала в одной из гостиниц Праги находившегося в розыске гражданина России Евгения Никулина 1987 года рождения. Позднее стало известно, что мужчину подозревают в кибератаках. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции российского гражданина в США.