Париж, 22 октября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Полицейские, выступающие за повышение безопасности полиции во время массовых мероприятий, собрались на акцию протеста возле Собора Парижской Богоматери, сообщает Agence France Presse 22 октября.

Dave Conner Значок французской полиции

Журналисты сообщают, что «оккупация» площади возле Нотр-Дам проходит мирно — протестующим стражам порядка не с кем вступать в столкновения.

Главным требованием полицейских Франции, ведущих протест в разных городах страны пятые сутки, остается ужесточение наказаний за нападение на представителей власти. Поводом для протестов стало нападение на полицейского во время массовой акции в пригороде Парижа 8 октября — неизвестные забросали стражей порядка бензиновыми бомбами, один сотрудник полиции был тяжело ранен и до сих пор находится в коме.

С протестующими уже встречались глава Министерства внутренних дел Бернар Казенюв и премьер-министр Франции Мануэль Вальс.

На данный момент полицейские добиваются встречи с президентом страны Франсуа Олландом, которые уже дал предварительное согласие на переговоры — встреча Олланда и руководителей профсоюза полиции должна состояться в начале недели.

Также сообщается, что объектом резкой критики властей в связи с протестами полиции стал предыдущий президент Франции Николя Саркози, решением которого штат МВД Франции в 2007 — 2012 годах был сокращен на 12 тыс. человек.

В свою очередь, Саркози считает, что нападения на полицейских «не связаны с цифрами», а говорят о недостаточной жесткости судебного преследования.