Протестующие полицейские «оккупировали» центр Парижа
Париж, 22 октября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Полицейские, выступающие за повышение безопасности полиции во время массовых мероприятий, собрались на акцию протеста возле Собора Парижской Богоматери, сообщает Agence France Presse 22 октября.
Журналисты сообщают, что «оккупация» площади возле Нотр-Дам проходит мирно — протестующим стражам порядка не с кем вступать в столкновения.
Главным требованием полицейских Франции, ведущих протест в разных городах страны пятые сутки, остается ужесточение наказаний за нападение на представителей власти. Поводом для протестов стало нападение на полицейского во время массовой акции в пригороде Парижа 8 октября — неизвестные забросали стражей порядка бензиновыми бомбами, один сотрудник полиции был тяжело ранен и до сих пор находится в коме.
С протестующими уже встречались глава Министерства внутренних дел Бернар Казенюв и премьер-министр Франции Мануэль Вальс.
На данный момент полицейские добиваются встречи с президентом страны Франсуа Олландом, которые уже дал предварительное согласие на переговоры — встреча Олланда и руководителей профсоюза полиции должна состояться в начале недели.
Также сообщается, что объектом резкой критики властей в связи с протестами полиции стал предыдущий президент Франции Николя Саркози, решением которого штат МВД Франции в 2007 — 2012 годах был сокращен на 12 тыс. человек.
В свою очередь, Саркози считает, что нападения на полицейских «не связаны с цифрами», а говорят о недостаточной жесткости судебного преследования.