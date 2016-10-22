Лондон, 22 октября, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Полицейские подтвердили версию о подготовке теракта в метро Лондона, сообщает The Guardian 22 октября.

Sunil060902 Станция метро «Северный Гринвич»

Эксперты исследовали содержимое пакта, уничтоженного контролируемым взрывом на станции «Северный Гринвич» 20 октября, обнаружены фрагменты взрывного устройства с дистанционным управлением. Также полиция сообщает, что по делу о подготовке теракта есть подозреваемый, это 19-летний житель Лондона.

Ранее журналистам стало известно о задержании белого мужчины «с бородой» на Холлоуэй Роуд, предполагаемый террорист оказал сопротивление во время ареста. Полицейские также провели обыски в доме подозреваемого в южном Лондоне, отдел Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом проверяет информацию о связях задержанного с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября британская полиция контролируемым взрывом уничтожила подозрительный пакет, обнаруженный на станции North Greenwich лондонского метро. Подозрительный пакет обнаружили около 11 утра по местному времени. На станции была проведена эвакуация пассажиров и прекращено движение поездов.