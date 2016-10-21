Москва, 22 октября, 2016, 02:44 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 21 октября зафиксировано 45 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«Вооружённые формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из миномётов и стрелкового оружия обстреляли квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо, населённые пункты Хараста, Дума, Джаубар и позиции правительственных войск в районе ферм Кусайр в провинции Дамаск», — говорится в документе, распространённом пресс-службой Минобороны России.

Читайте также: Генштаб ВС РФ: отряды боевиков в Алеппо получили ПЗРК и готовят прорыв

Террористами из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, противотанковых ракетных комплексов, миномётов и стрелкового оружия были обстреляны населённые пункты Беньямин, Шурфа и Эль-Хадер, а также северные фермы Шейх-али-Кобтани в провинции Алеппо.

В городе Алеппо обстрелам подвегались кварталы Аз-Загра, Рамуси, «1070», Эль-Машарка, Хай-эль-Ансари, Дар-Меньян, Эль-Махамед и Сулейман-Халяби, а также позиции правительственных войск в районах цементного завода, торгового центра «Кастелло», военной академии Эль-Асад, дороги «Кастелло» и пункта пропуска №8 в районе квартала Шейх Наджар.

В провинции Дамаск обстреливались населённые пункты Хауш-Насри, Хауш-эль-Фара, Джаубар и Хауш-Харабу, фермы Дейр-Али, электростанция, а также позиции правительственных войск в районе Джаубара, лагеря беженцев Эль-Вафидин, столичной больницы Ибн-эль-Валид, перекрестка «Самади» и школы медицинской службы в Харасте. В провинции Хама были обстреляны жилые постройки и ТЭС в населённом пункте Махарда.

Читайте также: МИД РФ обеспокоен отказом террористов покидать Алеппо

Сообщается, что в рамках гуманитарной паузы восточные кварталы Алеппо покинули восемь раненых боевиков группировки «Ахрар аш-Шам», которым оказана медицинская помощь. Кроме того, в ночное время из районов, контролируемых бандформированиями, удалось вырваться десяти мирным жителям.

Напомним, что по обращению представителей ООН и других международных организаций, решением президента России Владимира Путина гуманитарная пауза в районе Алеппо продлена ещё на одни сутки — до 19 часов 22 октября.

Читайте также: Россия продлевает гуманитарную паузу в Сирии