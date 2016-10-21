Триполи, 22 октября, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Военно-морские силы Ливии отвергли обвинения в причастности береговой охраны страны к нападению на судно с мигрантами, в результате которого погибли четыре человека, сообщает Reuters 22 октября.

Морское побережье

Представитель ВМС Ливии в Триполи заявил, что ему «ничего не известно» об атаке на мигрантов и выразил сомнение о причастности флота страны к инциденту, о котором ранее сообщила группа Sea Watch.

Официальные представители Антииммиграционной миссии Евросоюза «София», а также немецкие и американские военные, имеющие корабли в Ливии, не дали подробных комментариев.

Как передавало ИА REGNUM, по информации группы Sea Watch, 21 октября у берегов Ливии на судно с беженцами, направлявшимися в Италию, было совершено вооруженное нападение.

Неизвестные на катере с надписью «Береговая охрана» высадились на резиновую лодку с мигрантами и начали избивать их резиновыми дубинками. На судне началась паника, 150 человек оказались за бортом, четверо утонули.

Всего за вчерашний день, по информации береговой охраны Италии, до итальянского берега пытались добраться 3300 мигрантов, большей части из них это удалось.

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Напомним, 20 октября на встрече в Брюсселе лидеры Евросоюза «наметили основные шаги» по выходу из кризиса с нелегальной миграцией в Европу. В качестве одной из главных задач для решения проблемы политиками было заявлено введение дополнительных мер пограничного контроля в отношении африканских стран, а также «ускорение депортации нелегальных мигрантов из Африки», которые прибыли в страны Европы «Центрально-средиземноморским маршрутом».