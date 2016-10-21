Вашингтон, 22 октября, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Госдепартамент США опубликовал новую порцию писем из служебной электронной переписки экс-главы ведомства, а ныне кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, передаёт агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хиллари

Как сообщается, обнародованы ещё 112 документов, которые содержат в общей сложности около 240 страниц сообщения, которые были отправлены или получены Хиллари Клинтон.

Как передавало ИА REGNUM, скандал вокруг экс-госсекретаря США разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Хиллари Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных.

В конце февраля этого года было объявлено о завершении публикации переписки экс-госсекретаря, однако в августе стало известно, что ФБР обнаружило ещё около 15 тысяч электронных писем, о которых ранее не упоминали юристы Хиллари Клинтон.