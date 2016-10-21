Мексика, 22 октября, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Глава полиции мексиканского Игуале арестован в связи с обвинением в причастности к похищениям людей, сообщает Associated Press 22 октября.

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Федеральные агенты Комиссии по национальной безопасности Мексики арестовали 58-летнего Фелипе Флореса в Игуале, города в южном штате Герреро. Аренстованный не был вооружен и не оказал сопротивления.

Флорес обвиняется в связях с организованной преступностью и похищениях людей. По информации следователей, бывший глава полиции города являлся одним из организаторов похищения 43 студентов в 2014 году.

Генеральный прокурор Мексики Аурелио Гомес заявляет, что задержание «позволит обеспечить сбор ключевых показаний [по делу о похищениях людей — прим. ИА REGNUM ] в Игуале».

Как сообщало ИА REGNUM, студенты из Игуале пропали 26 сентября 2014 года. Следствие считает, что похищенные были задержаны полицией, после чего переданы членам организованной преступной группировки, и, возможно, убиты и сожжены. По делу об исчезновениях и возможных убийствах уже арестованы 131 человек, семьдесят из них — сотрудники полиции и предполагаемые члены наркокартеля.