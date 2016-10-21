Вашингтон, 22 октября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Интернет ресурс WikiLeaks призывает своих сторонников прекратить DDoS-атаки в США. Соответствующее заявление размещено в микроблоге организации в Twitter.

Twitter (@WikiLeaks)

«Господин Ассанж по-прежнему жив и WikiLeaks продолжает публикации. Мы просим сторонников прекратить обрушивать интернет США. Вы доказали свою точку зрения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября американский интернет-провайдер Dyn подвергся массированной DDoS-атаке, которая привела к сбоям в работе популярных сайтов и сервисов, среди которых Twitter, PayPal, Soundcloud, Amazon, Spotify, Pinterest и другие.

Проблемы наблюдались также в работе популярных англоязычных СМИ, таких как CNN, The Guardian, Business Insider, Recode, People, Wired, The Verge и других.

Напомним, ранее на этой неделе власти Эквадора отключили доступ в интернет основателю WikiLeaks Джулиану Ассажу, находящемуся на территории посольства этой страны в Лондоне. Это произошло после очередной публикации на портале конфиденциальных данных, наносящих ущерб предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллар Клинтон.

Читайте также: Эквадор прокомментировал отключение интернета основателю WikiLeaks