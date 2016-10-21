Салехард, 22 октября, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Группа спасателей и медиков прибыли в район жёсткой посадки Ми-8 на Ямале и приступила к поискам вертолёта. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Уральского регионального центра МЧС России.

mchs.gov.ru Машины скорой помощи

Отмечается, что поиски осложняются из-за плохой видимости. В предполагаемой район аварии вылетел борт МИ-8 авиакомпании «Скол». Также в район происшествия выдвинулась аэромобильная группировка Ямало-Ненецкого автономного округа в количестве 60 человек.

«Всего к поисково-спасательным работам привлечено 140 человек и 20 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол» 21 октября совершил жёсткую посадку на Ямале в 70 км от города Новый Уренгой. На борту вертолёта находилось 22 пассажира и три члена экипажа. Командир машины вышел на связь и доложил, что вертолёт лежит на боку. Среди пассажиров и членов экипажа есть трое пострадавших.

Все лечебные учреждения Нового Уренгоя приведены в готовность принять пострадавших. Местные власти заявили, что в городе достаточно квалифицированных специалистов и оборудования.

Уральское следственное управление на транспорте начало доследственную проверку по факту произошедшего.