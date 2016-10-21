Лондон, 22 октября, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Полиция и спасатели открыли терминал лондонского аэропорта после эвакуации в связи с возможной газовой атакой, сообщает Associated Press 22 октября.

Пассажир

По данным спасательной службы, за медицинской помощью обратилось 27 пассажиров, всего из аэропорта было эвакуировано 500 пассажиров и сотрудников.

Ранее сообщалось, что 21 октября в 15:00 местного времени (19:00 мск) в аэропорту Лондона была объявлена эвакуация в связи с возможной газовой атакой. По предварительной версии, озвученной полицией, в здании терминала был распылен перцовый газ, используемый в средствах индивидуальной защиты.