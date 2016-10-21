Москва, 22 октября, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России, избран Волк Забивака. За него высказались более 50% участников народного голосования, результаты которого объявили в прямом эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года

Как сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, имя талисмана стало результатом «коллективного творчества». «Было много нюансов. Забивака хорошо переводится, и повторений никаких не будет», — сказал Мутко, добавив, что сам голосовал за Волка.

Напомним, выборы талисмана чемпионата мира-2018 были начаты весной прошлого года. В течение последних четырёх недель прямое голосование проводилось на сайте FIFA и в социальных сетях. В финале из десяти претендентов на звание талисмана были представлены трое: Волк, Тигр и Кот.