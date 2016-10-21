Афины , 22 октября, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара по делам беженцев Организации объединенных наций (УВКБ ООН) «выражает беспокойство» в связи с депортацией из Греции в турцию сирийских беженцев, сообщает Associated Press 22 октября.

Беженцы

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди выступил с заявлением, в котором «осудил» последнее решение властей Греции о высылке из страны десяти беженцев из Сирии и 59 мигрантов из других стран, а также подверг критике участившиеся отказы в предоставлении убежища в странах ЕС.

По информации УВКБ ООН, с момента заключения миграционной сделки между Евросоюзом и Турцией в марте 2016 года, более 1000 беженцев, искавших убежища в Греции, были отправлены «домой».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера на встрече в Брюсселе лидеры Евросоюза «наметили основные шаги» по выходу из кризиса с нелегальной миграцией в Европу.

В отношении африканских стран было решено проявить жесткость, в том числе перекрывать границы и ускорить процесс депортации беженцев из Африки, которые уже содержатся в лагерях беженцев в Европе.

Миграционная сделка с Турцией, позволившая с марта 2016 года «перекрыть» основной поток мигрантов с Ближнего Востока, остается в силе, ЕС продолжит выполнять свои обязательства перед турецкой стороной, в том числе — в ближайшие недели начнет процедуру отмены виз для граждан Турции.