Махачкала, 22 октября, 2016, 00:47 — ИА Регнум. В Кизилюртовском районе Дагестан в ходе перестрелки с сотрудниками федеральных сил уничтожены двое боевиков, передаёт телеканал «Россия 24».

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Сообщается, что вечером 21 октября в районе селения Стальское сотрудники полиции попытались остановить легковой автомобиль для проверки документов, но находившиеся в машине открыли стрельбу по правоохранителям. Ответным огнём оба находившихся в автомобиле боевика были ликвидированы.

Как передаёт РИА Новости, ещё двое боевиков были уничтожены в ходе боевого столкновения в селе Кванада в Цумадинском районе. Подробностей при этом не приводится.

Ранее в оперативном штабе по республике сообщали о введении с 22:00 режима контртеррористической операции на территории села Кванада Цумадинского района. Проводилась операция по поиску боевиков и их пособников.