Ставрополь, 22 октября, 2016, 00:22 — ИА Регнум.



Виноградная лоза

В Ставропольском крае 26 региональных компаний-виноделов представили свою продукцию на выставке-ярмарке «Молодое вино», посвященная окончанию сезона сбора и обработки винограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Праздник впервые прошел в курортном городе Кисловодске. Ранее он проходил в традиционных винодельческих районах.

Отметим, что в Ставропольском крае изготавливают четверть российского коньяка, 10% вина и 5% шампанского.

Всего на Ставрополье виноград выращивается в 14 районах. Регион находится на четвертом месте в России по площадям, занятым виноградной лозой — более 7 тысяч га.

В доперестроечные времена эти площади были больше, — до 30 га. И сегодня власти региона планируют дополнительно закладывать до 230 гектаров виноградников.

Сегодня ставропольское вино, выращиваемое в Левокумском, Буденновском районах края, хорошо известно в России. Оно представляется на всероссийских выставках и имеет немало наград.

На ярмарке принимали участие и представители федеральных торговых сетей

ЗАО «Тандер», ООО «МЕТРО Кэш энд Керри», Х5 RetailGroup «Пятерочка», ООО «Закрома», а также руководителями оптовой торговли ООО ТИП «Меркурий», ООО «Торг-Опт» и ООО «Регата-Ставрополь».