Москва, 22 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Сказочный мир кукол тоже может быть реальным. Даже более чем. Причем не умилительным, а скорее, душещипальтельным. Так, в Москве на Тишинской площади с 7 по 9 октября прошел международный салон авторской куклы. Здесь можно было увидеть и привычных милых сердцу плюшевых мишек, и куклы уже скандально известных кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, сильное впечатление произвела работа автора-кукольника Яны Соловьевой «История одного мишки». ИА REGNUM подготовило фоторепортаж с мероприятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Международный салон авторской куклы. Кукла с цветком в волосах

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посетители международного салона авторской куклы

На этой выставке внимание многих в связи с актуальной политической ситуацией приковали к себе куклы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Уменьшенные копии американских политиков привезла на мероприятие постоянный участник салона кукол Елена Тимкаева. В результате для посетителей салона было устроено голосование. Своеобразные выборы в президенты США в России. Победил Трамп!

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Международный салон авторской куклы. Кукольные дебаты Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

Вообще в рамках мероприятия были представлены совершенно разные куклы. Очаровательная Мальвина с голубыми волосами и страдающий Пьеро, поющий серенады. Царица Елизавета по соседству с Черчиллем и Мюнхгаузеном. И это лишь малая часть выставки. Все они настолько очаровательные, что можно было подолгу рассматривать каждую и с грустными глазами, и в элегантной шляпке, и с интересной прической. Но больше всех тронула, пожалуй, инсталляция на тему Холокоста Яны Соловьевой под названием «История одного мишки».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Международный салон авторской куклы. Мама и сын — фрагмент инсталляции «История одного мишки»

В этом году Международный Салон Авторской Куклы на Тишинке стал 12 по счету. Организатором выставки является Светлана Пчельникова, которая с 2004 года собирает на одной площадке авторов-кукольников, коллекционеров и просто любителей этих изделий. Было бы неправильно назвал авторских кукол игрушками. По словам самого организатора, авторские куклы — это синтез живописи, скульптуры и дизайна костюма, а Салон кукол — это душевная атмосфера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Международный салон авторской куклы. Козявочки

Напомним, что международный салон авторских кукол проводится в Москве более десяти лет. Каждый сезон уникален по своей программе, но всегда это праздник сказки, способный увлечь посетителей любого возраста. Мероприятие проходит несколько раз в год: весной и осенью. В марте этого года ИА REGNUM писало о «IV Весеннем бале кукол на Тишинке», где можно было увидеть интереснейшие работы кукольников из Европы, России, Белоруссии, Украины, Германии и всех республик бывшего СССР. В следующий раз москвичи и гости столицы смогут побывать на этом мероприятии в марте 2017 года — на V Весеннем Бале Авторских Кукол.