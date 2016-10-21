Минск, 22 октября, 2016, 00:07 — ИА Регнум.



Давид Тенирс Младший. Аллегория жадности

Информация по вопросам тарифного регулирования в Евразийском союзе, подготовки инициативных предложений руководства Белоруссии об изменении ставок ввозных таможенных пошлин, применения мер защиты внутреннего рынка ЕАЭС (специальные, антидемпинговые, компенсационные меры), а также участия в зарубежных выставочных мероприятиях доведена до собранных 21 октября в МИД Белоруссии участников семинара «Применение мер тарифного регулирования и защиты внутреннего рынка на таможенной территории Евразийского экономического союза. Отдельные вопросы организации выставочной деятельности за рубежом».

Согласно информации министерства, участие в мероприятии приняли неназванные представители «ведущих белорусских бизнес-ассоциаций, субъектов малого и среднего предпринимательства». Семинар был организован департаментом внешнеэкономической деятельности МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный Минск неоднократно инициировал повышение ввозных пошлин, апеллируя к интересам белорусских производителей неликвида. Такой подход критикует оппозиция, считающая приоритетом интересы потребителей. Из членов ЕАЭС только Белоруссия не состоит в ВТО.