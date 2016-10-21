Москва, 22 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Минюст России подтвердил свой отказ в вопросе передачи на Украину осужденных в России якобы украинских граждан Олега Сенцова и Алексея Кольченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Российский паспорт

В Минюсте подчеркнули, что основанием для такого решения является то, что как жители Крыма, они являются гражданами России. От российского гражданства Кольченко не отказывался, поэтому он не может быть выдан на Украину.

«Кольченко приобрел российское гражданство в соответствии с федеральным конституционным законом о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов», — сообщили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что между Россией и Украиной нет международных договоров, регулирующих вопросы двойного гражданства.

Напомним, 25 августа 2015 года Олег Сенцов и Алексей Кольченко российским военным судом были приговорены к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно, за организацию терактов в Крыму.