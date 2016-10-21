Ставрополь, 22 октября, 2016, 00:03 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

В Ставропольском крае численность неработающего населения составляет около 1,8 миллиона человек. Соответствующие отчисления регионального бюджета в фонд ОМС за них ежегодно равны 11 миллиардам рублей. Такие данные озвучил 21 октября на заседании в Магасе правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

При этом отчисления из регионального бюджета идут и на соцобеспечение граждан, которые официально являются неработающими, но при этом вовлечены в неформальную занятость. В регионе их число может достигнуть 500 тысяч человек.

«Эта ситуация очень тяжелая», — прокомментировал эти цифры губернатор. Он добавил, что отчисления за неработающих граждан ощутимы для бюджета, в котором общая сумма расходов составляет в 2016 году 86 млрд рублей.

Данные по Ставрополью были озвучены в контексте обсуждаемой темы бюджетных расходов на соцобеспечение безработных. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал не верной трактовкой сборов с неработающих граждан в виде «налога на тунеядство».

«Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть. Речь идёт о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правительстве России разработан законопроект о введении так называемых сборов для неработающих граждан. Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин сообщил, что этот сбор может составить 20 тысяч рублей.