Минск, 21 октября, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Пассажирский самолет Boeing 737−800 белорусской авиакомпании «Белавиа», был вынужден совершить посадку в киевском аэропорту «Жуляны» под угрозой поднять в небо истребители. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба «Белавиа».

Караваджо. Медуза (фрагмент). 1597

Сообщается, что Boeing 737−800 авиакомпании «Белавиа» выполнял маршрут Киев — Минск. Самолет благополучно поднялся в воздух и взял курс на столицу Белоруссии. Менее чем через 10 минут после взлета, за 50 километров до входа в воздушное пространство Белоруссии, командир самолета получил указание от управления воздушного движения районного центра «Киев» немедленно вернуться в аэропорт «Жуляны».

Украинский диспетчер требовал от командира корабля развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета без каких-либо объяснений. В случае невыполнения указания украинская сторона грозила поднять в воздух истребители, что равносильно угрозе уничтожения пассажирского самолета.

Белорусский лайнер совершил вынужденную посадку в киевском аэропорту «Жуляны» в 15:55 по местному времени. На борт самолета поднялись сотрудники правоохранительных органов и сняли пассажира — гражданина Армении.

После этого самолет «Белавиа» был дозаправлен и благополучно долетел до Минска. Странность этой ситуации добавляет то, что снятый с белорусского самолета гражданин Армении был отпущен и прилетел в Минск буквально через час. Кто он такой и из-за чего украинская сторона угрожала уничтожить пассажирский борт, пока не известно.

В свою очередь, «Белавиа» собирается требовать от украинской стороны возмещения ущерба, связанного с вынужденной посадкой.