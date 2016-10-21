Вашингтон, 21 октября, 2016, 23:38 — ИА Регнум. Днем 21 октября примерно в 15:00 мск американский интернет-провайдер Dyn подвергся массированной DDoS-атаке, приведшей к сбоям в работе популярных сайтов и сервисов, сообщает Hacker News.

Хакер

Компания Dyn опубликовала сообщение, из которого следует, что данная проблема серьезно затронула восточное побережье США. В сообщении указано, что в настоящий момент специалисты провайдера занимаются ликвидацией последствий этой кибератаки.

Отмечается, что в результате хакерской атаки перебои в работе возникли у множества популярных сайтов и сервисов, включая Twitter, Soundcloud, Spotify, Github, Pinterest и Imgur. Проблемы от этой акции испытывают и популярные англоязычные СМИ, такие как CNN, The Guardian, Business Insider, Recode, People, Wired и The Verge и другие.