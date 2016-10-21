Радио REGNUM: выпуск за 21 октября
Москва, 21 октября, 2016, 23:38 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия продлевает гуманитарную паузу в Сирии;
- Бельгии представили доказательства причастности ВВС Королевства к бомбардировке мирных жителей Сирии. Реакцию на них в российском Министерстве обороны назвали «ничтожным лепетом оправдания»;
- Руководители «Корпорации развития» арестованы по решению суда;
- Минтруд России предлагает собирать с «тунеядцев» по 20 тысяч в год. Однако в Министерство финансов пока что не поступало таких предложений.