Москва, 21 октября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин ответил на письмо председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аргамунта и отметил, что готов встретится с ним. Об этом сегодня, 21 октября, передает радиостанция «Говорит Москва».

kremlin.ru Вячеслав Володин

Председатель ПАСЕ Аргамунт написал письмо Володину, в котором поздравил его с избранием на пост спикера Госдумы. Также Аргамунт выразил надежду, на возвращение России в ПАСЕ.

«Мною были предприняты шаги для возобновления диалога с российским парламентом, и я верю, что те отношения, которые я установил с руководством и депутатами Госдумы шестого созыва, станут прочной основой для продолжения конструктивных обсуждений», — пишет председатель ПАСЕ.

В ответном письме Володин выразил благодарность за поздравления в связи с избранием на пост спикера парламента и заявил о возможности «продолжить обсуждение, касающееся развития межпарламентских отношений».

Володин приветствовал подход Аргамунта к работе ПАСЕ как площадки для политического диалога и взаимного общения между парламентскими делегациями.

Спикер Государственной думы надеется, что совпадение его точек зрения с точками зрения Аргамунта по базовым принципам демократии и парламентаризма которым противоречит лишение права голоса и полномочий делегации страны, позволит возобновить полноценный диалог в рамках ПАСЕ.

Напомним, после государственного переворота на Украине в начале 2014 года и воссоединения Крыма с Россией ПАСЕ превратилась в площадку безапелляционных нападок и обвинений в адрес России. Запад использовал ПАСЕ исключительно для информационного давления на Россию. Российская делегация была лишена права голоса и права участвовать в оргаструктурах ПАСЕ.

В связи с этим Россия приостановила свое членство в ПАСЕ.