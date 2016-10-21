Москва, 21 октября, 2016, 23:24 — ИА Регнум. 27 октября 2016 года в 12:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится презентация книги председателя Общественного совета по внешней политике и политике безопасности Арцаха, экс-замминистра иностранных дел НКР Масиса Маиляна «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха». Работа является научным изданием и была рекомендована к печати решением Ученого совета Арцахского государственного университета.

ИА REGNUM

В книге представлена динамика развития азербайджано-карабахского конфликта и трансформация его параметров на протяжении всего периода противостояния. В издании подробно описывается карабахский мирный процесс в 2008—2015 годах, подвергаются критическому анализу подходы международных посредников по урегулированию конфликта, даются рекомендации по выходу из переговорного тупика и созданию условий для стабильного и безопасного развития региона.

Главный редактор издающегося в Степанакерте аналитического журнала «Аналитикон», член Общественного совета по внешней политике и политике безопасности Арцаха Гегам Багдасарян считает, что многолетнее участие Масиса Маиляна в официальном переговорном процессе, его вовлеченность в международные исследовательские проекты позволили найти и предложить обществу, властям и международным акторам новые подходы к решению ключевых проблем урегулирования конфликта.

Книга «Карабахский мирный процесс. Взгляд из Арцаха» издана на русском языке.

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