Москва, 21 октября, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Fitch сменило прогноз рейтингов 27 российских финансовых структур с негативного на стабильный. Об этом написано в сообщении агентства.

fortrader.org Рейтинговое агентство Fitch

Там отмечается, что среди финансовых организаций с улучшенным прогнозом числятся Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Росбанк.

Напомним, ранее агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингам для 14 российских компаний. С негативного на стабильный изменены прогнозы для таких компаний, как «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Новатэк», «Атомэнергопром», РЖД и другие.