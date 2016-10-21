Прага, 21 октября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Главы правительств государств-членов Европейского Союза потребовали от России немедленно прекратить бомбежки восточного Алеппо и облегчить условия доставки гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии, передает информационное агентство České noviny (ČN).

Минобороны.рф Российская гуманитарная помощь жителям Сирии

Представители стран ЕС сегодня официально обратились к России как к стране, «несущей основную ответственность» за происходящее в регионе, с требованием прекратить варварские бомбардировки гражданского населения восточного Алеппо. Премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка после первого дня саммита Евросоюза заявил, что @агрессивная политика Москвы и нарушение ею международных соглашений в Сирии и на Украине является большой проблемой для развития добрососедских и партнерских отношений между Европейским Союзом и Россией в будущем».

«При этом не представляется возможным изолировать Россию. Мы будем пытаться продолжать вести с ней диалог», — приводит СМИ слова чешского премьер-министра.

Но, по мнению Соботки, ЕС важно выработать общую позицию по всем актуальным вопросам и вести диалог с Россией «единым голосом», чтобы не дать Москве «давить на одну страну за другой по отдельности». С Москвой, по его словам, нужно вести переговоры о совместной борьбе с терроризмом, мирном урегулировании в Сирии и выполнении соглашений по климату. Очень важно, чтобы Европейский союз вел диалог с Россией «одним голосом», не позволяя России по отдельности «подавлять одну страну за другой», добавляет ČN.