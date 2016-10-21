Берлин, 21 октября, 2016, 22:43 — ИА Регнум.



Группа из двух фигур — ангела с крестом в руке (олицетворение православия) и коленопреклоненной женщины (олицетворение России) — венчает памятник «Тысячелетие России»

«Россия является сверхдержавой, но она лишена сверхидеи. Что в реальности может добиться президент России Владимир Путин вместе со своим царством?» Дискуссия о новой роли России в глобальном миропорядке прошла в эфире второго крупнейшего федерального телеканала Германии ZDF в рамках высокорейтинговой именной программы знаменитого шоумена Майбрита Илльнера, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Гости и эксперты студии обсудили в эфире, насколько важную роль Россия сегодня играет для Европы и какое место занимает в новой мировой системе. Удастся ли России в самом деле разрушить гегемонию Соединенных Штатов и обеспечить установление многополярного миропорядка, как утверждает пророссийский эксперт Александр Рар. Де-факто многополярный мир уже существует, мировое лидерство США давно осталось в прошлом, но это стало отчетливо ясно только в период пребывания Барака Обамы на посту президента США. Впрочем, не исключено, что Россия, опираясь на свою мощную пропагандистскую машину, стремится просто играть на противоречиях между западными странами, а не преследует цель ревизии глобального миропорядка, предположила эксперт Института ЕС по изучению проблем безопасности Флоренс Гауб.

Пока еще неясно, какой новый проект глобального порядка Россия может предложить остальному миру. Рар привел интересный аргумент. «После многих лет катастрофического упадка и национального унижения Россия сейчас вновь обретает право голоса в европейской политике, как это было на протяжении последних 300 лет. Впрочем, сегодня она имеет дело отнюдь не с той Европой, которой самодержавный царь или советское политбюро могли раньше бескомпромиссно диктовать свою волю. Холуйских плясок вокруг русского самодержца, как это бывало во времена Венского конгресса после победы над Наполеоном, больше не предвидится. Те времена безвозвратно прошли, а феодально-монархические взгляды и система отношений стали атавизмом. Попытка действовать в духе того времени бы сильнейшим социальным регрессом».

Между тем Россия, несомненно, является сверхдержавой, с интересами которой Западу придется считаться гораздо сильнее, чем раньше. Но великая сила России без великой идеи бесплодна. Правильное видение достойного России будущего ее лидер Владимир Путин едва ли сможет обрести в Сирии, добавляет FAZ.