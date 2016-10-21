Санкт-Петербург, 21 октября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в настоящее время зарегистрировано более 11 тысяч безработных граждан, а в Ленинградской области — 3,8 тысяч неработающих трудоспособных граждан. Такие данные приводят профильные комитеты двух регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Открытый кинотеатр

По данным петербургского комитета по труду и занятости населения, в третьем квартале текущего года уровень безработицы в северной столице составляет 1,6% от экономически активного населения (11 085 человек)

Численность безработных в Ленобласти, по данным на 19 октября, составила 3803 человека, или 0,39% от общей численности трудоспособного населения региона. За первое полугодие 2016 года было трудоустроено 16 тыс. человек, включая 5 тыс. жителей сел и деревень, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе областного комитета по труду занятости населения.

В 47-м регионе началась реализация проекта «Займись делом», который помогает желающим открыть бизнес оперативно зарегистрировать свою компанию, получить статистическую и маркетинговую информацию, подобрать необходимых сотрудников, получить государственные и муниципальные услуги в упрощенном порядке.

В настоящее время по этой программе уже более 150 безработных открыли своё дело. На открытие своего дела правительство выдает субсидию в размере 117 тысяч рублей.

Напомним, что по оценке Минтруда, в России насчитывается 22,5 млн официально не работающих граждан. Бюджет ежегодно недосчитывается с них как минимум 400 млрд рублей налогов и сборов.

Собирать с неработающих трудоспособных россиян примерно по 20 тыс. рублей в год предложил министр труда Максим Топилин. По его словам, такой размер сбора с неработающих граждан складывается из подоходного налога с зарплаты на уровне МРОТ, который заплатил бы легально работающий человек, а также из взносов в фонд ОМС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не называть этот сбор «налогом на тунеядство». «Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть. Речь идёт о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — указал он.

Отметим, что пока непонятен механизм, как будут отличать действительно безработных от граждан, скрывающих свои доходы. Таким образом, в зоне риска находятся все, у кого нет официальных доходов.