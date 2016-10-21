Ташкент, 21 октября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. И.о. президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился провести широкую либерализацию судебно-правовой системы, руководствуясь «обеспечением подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, повышения уровня доступа к правосудию».

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР «Хмырь» (Георгий Вицин), «Косой» (Савелий Крамаров) и Василий Алибабаевич (Раднэр Муратов)

Как гласит указ президента страны, в республике с 1 апреля 2017 года упраздняется уголовное наказание в виде ареста с расширением применения альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы.

Срок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, сокращается с 72 до 48 часов.

Предельный срок применения мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, а также предварительного следствия сокращается с 1 года до 7 месяцев.

«Судам предоставляется право применять альтернативные меры пресечения при отказе в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста», — говорится в документе.

Также отменяется институт возвращения судом уголовного дела для производства дополнительного расследования с внедрением механизмов восполнения неполноты следствия в ходе судебного разбирательства.

Указом исключаются дублирующие полномочия Пленума Верховного суда республики по рассмотрению дел в порядке надзора.

Верховному суду, Высшему хозяйственному суду, Генеральной прокуратуре и Министерству юстиции республики поручено изучить передовой зарубежный опыт и в срок до 1 июля 2017 года разработать и внести предложения.

В частности, данные предложения должны предусматривать совершенствование системы повышения квалификации судебно-прокурорских работников и подготовки руководящих кадров; либерализацию уголовных наказаний, предусмотренных для несовершеннолетних, усиление их правовой защиты при проведении процессуальных действий, а также пересмотр сроков и оснований погашения и снятия судимости.

Предложения также должны предусматривать расширение института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением сторон; декриминализацию отдельных составов преступлений, не представляющих большой общественной опасности.

Документом, в частности, регламентируется расширение перечня составов преступлений, по которым возбуждение уголовного дела производится исключительно по заявлению потерпевшего.

Мирзиёев поручил создать комиссию по реализации Программы комплексных мер по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан.