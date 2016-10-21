Москва, 21 октября, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Покупка Российской Федерацией двух французских вертолетоносцев «Мистраль» у Арабской Республике Египет всего за $1 — это полная ерунда. Такое заявление сделал сегодня, 21 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мачаревич

Напомним, сегодня министр обороны Польши Антоний Мачаревич заявил, что Россия якобы покупает у Египта два французских вертолетоносца «Мистраль» за $1. Мачаревич подчеркнул, что он получил эту информацию из «надежных и достоверных источников».

Египетская сторона с недоумение восприняла это заявление и назвала его нелогичными и не соответствующими действительности. Представитель посольства Египта в России напомнил, что недавно Каир попросил у Москвы поставить вертолеты Ка-52 для недавно купленных у Франции «Мистралей».

Песков прямо сказал, что заявление Мачаревича — «полная ерунда». Что касается «надежных и достоверных источников», то Песков усомнился в их надежности.

Слова Мачаревича Песков объясняет повышенным эмоциональным фоном, который господствует в последние недели в Варшаве.

«Фон, который, к сожалению, не все способны переваривать и не все способны адекватно на него реагировать. Это полная ерунда», — подчеркнул Песков.