Брюссель, 21 октября, 2016, 22:12 — ИА Регнум. После нескольких месяцев спора с Европейским союзом министр торговли Канады Христя Фриланд в настоящий момент не видит шансов для подписания договора о зоне свободной торговли (CETA), передаёт Die Welt.

Кукрыниксы. Общий рынок. 1974

Очевидно, ЕС не сможет подписать международное соглашение с такой страной, как Канада, отметила Фриланд в Бельгии.

Еврокомиссия, напротив, считает, что CETA ещё имеет шансы на заключение. Договор, отменяющий пошлины и торговые барьеры между ЕС и Канадой, должен был быть подписан уже 27 октября. Однако регион Валония Бельгии заблокировал пакт.