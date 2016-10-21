Минск, 21 октября, 2016, 22:06 — ИА Регнум.

Признательность за усилия по развитию белорусско-иранского взаимодействия выразил 21 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе переговоров с послом Ирана Мохаммадом Резой Сабури по случаю завершения его дипломатической миссии в постсоветской республике, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Мохаммад Реза Сабури и Владимир Макей

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии белорусско-иранских отношений, а также высказались за необходимость продолжения совместной работы по практической реализации ранее достигнутых договоренностей в различных областях, в том числе закрепленных в Дорожной карте по развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран на 2016−2017 годы», — проинформировало министерство по итогам встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Александр Лукашенко заявил о переговорах с Ираном, итогом которых, по его словам, стал первый загруженный иранской нефтью танкер, который якобы уже идёт в Одессу (на Мозырьском НПЗ заждались). До этого через Одессу поставлялась «альтернативная» нефть, а также прорабатывались проекты замены поставок российского газа альтернативой из Катара и других стран. Официальный Тегеран не подтвердил наличие договорённостей о поставках нефти в Белоруссию.