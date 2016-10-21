Саранск, 21 октября, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Житель Мордовии обратился в полицию после проведения с его супругой оздоровительных телефонных разговоров, общая стоимость которых составила 850,4 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД.

Старость

По словам потерпевшего, его жена длительное время болеет. В одной из газет мужчина увидел объявление о дистанционном лечении. Связавшись с целителями, пенсионер узнал условия проведения сеансов. На указанный лицевой счет требовалось перечислять определенную денежную сумму, после чего с его супругой проводился некий обряд исцеления посредством телефонной связи. Во время разговоров с его женой псевдо-экстрасенс иногда шептала заговоры, а иногда просто молчала. Мужчину убедили, что для достижения положительного результата необходимо провести несколько процедур.

В течение месяца житель Мордовии провел 10 денежных переводов, а состояние здоровья супруги так и не изменилось. Мужчина высказал претензии экстрасенсу, после чего мобильный телефон целителя стал недоступен.

«В настоящее время известно, что снятие денежных средств производилось в Самарской области. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению мошенничества», — отметили в пресс-службе.