Саратов, 21 октября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. В 2015—2016 годах из 155 предприятий Приволжского федерального округа, реализующих мероприятия отраслевых планов Минпромторга РФ по импортозамещению, 102 получили различные виды поддержки на общую сумму более 8 млрд. рублей. Об этом полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил на совещании по вопросам реализации мероприятий, направленных на развитие реального сектора экономики и импортозамещение, которое прошло 21 октября 2016 года в Саратове.

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По словам Бабича, в целом предприятиям ПФО только в 2015 году выделено 28,3 млрд рублей. Это составляет 49,85% от общего объема средств, направленных Минпромторгом РФ на развитие промышленности.

Действующий в округе Совет по промышленной политике координирует взаимодействие федерального центра с регионами по самому широкому спектру вопросов промышленной политики. Кроме того, в ПФО совместно с коллегией Военно-промышленной комиссии и Минпромторгом РФ создан и работает совет по вопросам повышения эффективности деятельности и развития организаций оборонно-промышленного комплекса ПФО.

В 2015—2016 годах аппаратом полпредства совместно с Минпромом РФ, Фондом развития промышленности, представителями предприятий реального сектора экономики в большинстве регионов округа проведены совещания по импортозамещению. По их итогам выделен ряд системных проблемных вопросов. Они были обобщены и проработаны с Минпромторгом России, другими министерствами и ведомствами.

Кроме того, планы импортозамещения утверждены ведомственными приказами Минэнерго РФ и Минкомсвязи РФ. В утверждённый правительством РФ перечень инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение в сельском хозяйстве, вошли 125 проектов 91 приволжского предприятия АПК. Объем финансирования этих проектов составляет 44,5 млрд рублей.

В регионах округа актуализированы региональные планы по импортозамещению, они синхронизированы с федеральными. Осуществляется поддержка предприятий промышленности, сельского хозяйства, субъектов малого и среднего предпринимательства (объем выделенных средств составил 34,5 млрд рублей в 2015 году и более 33 млрд рублей предполагается выделить по итогам 2016 года), развивается новый инструмент — специальный инвестиционный контракт (в настоящее время применяется в Пермском крае и Ульяновской области).

Среди нерешенных проблем Бабич назвал до сих пор не решенный вопрос сокращения сроков отложенной оплаты компаниями с госучастием и их дочерними предприятиями за поставленную продукцию.

Также важно сохранить господдержку реального сектора экономики, особенно в части высокотехнологичных производств. В 2016 году предприятия ПФО направили в Фонд развития промышленности заявки на сумму более 400 млрд. рублей, при том что общий объем поддержки в рамках деятельности Фонда составил 20 млрд. рублей. Бабич считает, что необходимо дальше расширять меры государственной финансовой поддержки импортозамещающих проектов.

Кроме того, значительное количество нерешённых вопросов остается в сфере таможенно-тарифной и нетарифной защиты отечественных производителей.

В свою очередь глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил положительно оценил ход реализации задачи по импортозамещению.

«Процесс идет неплохо, доля импорта по различным отраслям промышленности неуклонно снижается. Годовые целевые показатели в подавляющем большинстве секторов промышленности выполняются. Это происходит благодаря разным фактам — помимо принимаемых мер господдержки, это и эффект девальвации. Но этот эффект не будет вечным. Вы видите, что сегодня рубль укрепляется. И за тот промежуток времени, который нам предоставился, мы должны успеть в корне поменять ситуацию по производству импортозамещающей продукции с экспортными возможностями», — заявил министр.