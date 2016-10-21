Саратов, 21 октября, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 21 октября посетили промышленные предприятия Саратова, которые выпускают импортозамещающую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

kbpa.ru Производственный цех АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»

В первую очередь, полпред и глава Минпромторга посетили АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики». Здесь представили разрабатываемое на предприятии радиоэлектронное оборудование для самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. Продукция предприятия занимает долю в размере более 60% отечественного рынка, Конструкторское бюро участвует в выполнении гособоронзаказа.

Также гости посетили АО «Саратовстройстекло», которое является одним из крупнейших производителей флоат-стекла в стране. Выпускаемая предприятием продукция широко применяется в строительной, автомобильной, мебельной промышленности, транспортном машиностроении, производстве бытовой техники и торгового оборудования. Кроме того, «Саратовстройстекло» экспортирует продукцию в 13 стран, в числе которых Турция, Казахстан, Болгария, Украина, Азербайджан.

Здесь же представили продукцию машиностроительного предприятия ЗАО «Тролза», которое специализируется на производстве троллейбусов. В 2017 году планируется передать на опытную эксплуатацию в Москву электробус с дальностью автономного хода 150 км. География поставок предприятия — крупные города России, Таджикистан, Кыргызстан, Аргентина. 59% троллейбусного парка Москвы состоит из машин, выпущенных предприятием.