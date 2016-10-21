Москва, 21 октября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации отказало Украине в передаче её украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за терроризм. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Обложка российского паспорта

Дело в том, что Сенцов юридически является гражданином России, так как он, будучи жителем Крыма, приобрел российское гражданство в соответствии с федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

После воссоединения Крыма с Россией Сенцов из гражданства Российской Федерации не выходил. В связи с этим передача на Украину Сенцова в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 года невозможна.

По российскому законодательству, если гражданин РФ имеет иное гражданство, российская юстиция рассматривает его исключительно как гражданина России, за исключением случаев, предусмотренных международным договором РФ или федеральным законом.

Между Россией и Украиной отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства.

Министерство юстиции уведомило об этом украинскую сторону 7 октября.