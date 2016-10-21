Мосул, Ирак, 21 октября, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Военные армии Ирака водрузили национальный флаг на церковь в городе Барталла, освобождённом от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находящемся недалеко от города Мосул, передаёт ABC News.

Флаг Ирака

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли граффити на стены церкви, а её полы были завалены грязью и мусором. Экстремисты также сделали оскорбительные надписи на несколько домов, расположенных вдоль главной дороги Барталла, что пометить места, где проживают христиане. В соответствии с правилами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), христиане вынуждены принимать ислам или платить специальный налог.

20 октября иракский спецназ проник в традиционно христианский город Барталла в 15 километрах от Мосула. Данная операция является частью широкомасштабного наступления по возращению крупнейшего города под властью ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенного на севере Ирака.

Иракские солдаты зазвонили в церковный колокол в Барталла и поздравили христиан.

Генерал-лейтенант Талиб Шагати заявил: «Барталла был освобождён вчера, и сегодня мы находимся внутри нашей церкви. Я принёс хорошие известия для наших христианских братьев о том, что церковь освобождена».