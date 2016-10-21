Уфа, 21 октября, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Сдвиги по ОСАГО

Скоро Новый год

17 октября ряд СМИ сообщил, что в правительстве республики подвели первые итоги работы единого агента по продаже полисов ОСАГО. За время действия системы — с 1 сентября по 11 октября — на территории Башкирии услугами системы воспользовались 4,2 тыс. страхователей. Почти четверть всех договоров ОСАГО (около одной тысячи) заключили автовладельцы Кумертау — наиболее сложной с точки зрения доступности автостраховщиков территории республики. Несколько месяцев тому назад правительство Башкирии обратилось в Российский союз автостраховщиков с просьбой включить республику в систему единого агента продаж полисов ОСАГО. В Башкирии возникли проблемы со страхованием автогражданской ответственности, люди выстраивались в длинные очереди и жаловались на навязывание ненужных им дополнительных услуг. Сейчас благодаря системе уменьшились очереди к дверям офисов страховых компаний. В сентябре количество жалоб на отказ заключения договора ОСАГО уменьшилось в два раза по сравнению с августом. Также снизилось число жалоб на навязывание дополнительных услуг и неправильный расчет коэффициента безаварийной езды при покупке полиса ОСАГО, отметили на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Результаты выборов в Башкирии не негативны

ИА «Башинформ» в этот день отметило, что попытка представить результаты выборов в Башкирии как негативные полностью провалилась. Об этом заявил по итогам встречи с руководителями региональных отделений политических партий член ЦИК России Сергей Сироткин. «У тех, кто пытался это сделать, увеличивая число жалоб за счет бесконечного повтора, и создать фон негативный ничего не получилось, — подчеркнул представитель Центризбиркома России. — Население и жители Башкирии оказались зрелыми людьми, избирательные комиссии отработали на достаточно высоком уровне, а те недостатки, которые были, мы изучим, и виновные понесут наказание». Представители всех политических партий имели возможность дать свою оценку итогов Единого дня голосования и озвучить не только данные о нарушениях, но и конструктивные предложения по изменению избирательного законодательства. Член ЦИК России Евгений Шевченко прокомментировал жалобы, которые поступили в Центральную избирательную комиссию России из Башкирии. Всего их около 70, они разного уровня. Представители ЦИК России попросили представителей политических партий конкретизировать свои предложения и жалобы.

2 ТОРа в Башкирии: обсудят и создадут

«Коммерсантъ в Уфе» 17 октября сообщил, что проекты создания ТОР в Белебее и Кумертау вынесены на общественное обсуждение. Правительство РФ опубликовало проекты постановлений о создании двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Башкирии — Кумертау и Белебей. Муниципалитеты, которые должны до конца года получить особый статус, отнесены к категории моногородов со сложным социально-экономическим положением. Градообразующее предприятие Кумертау — Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП, входит в холдинг «Вертолеты России») испытывает дефицит заказов, у основного предприятия Белебея — АО «Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН, входит в «АвтоВАЗ-агрегат») — банкротится материнская компания. Кумертау и Белебей в марте защитили в Фонде развития моногородов проекты для включения в перечень ТОР. В сентябре сотрудники муниципальных администраций прошли обучение в фонде. Ранее в кабмине Башкирии сообщали, что первым и крупнейшим резидентом ТОР Кумертау станет новый маслоэкстракционный завод стоимостью около 6 млрд рублей челябинской группы компаний «Сигма». В Белебее в случае получения статуса ТОР планируют реализовать пять инвестпроектов стоимостью 8 млрд рублей. В 2017 году заявки на внесение в перечень ТОР планируют подать и другие четыре моногорода республики — Белорецк, градообразующим предприятием которого является Белорецкий металлургический комбинат группы «Мечел», Нефтекамск (НефАЗ группы КамАЗ), Благовещенск («Полиэф» — СИБУР) и Учалы (Учалинский ГОК группы УГМК). Белорецк и Нефтекамск отнесены к категории городов, имеющих риски ухудшения социально-экономического положения, Благовещенск и Учалы — монопрофильных образований со стабильной социально-экономической ситуацией.

«Белая река» и «Правый сектор»

18 октября ряд СМИ сообщил, что в Башкирии возбуждено уголовное дело по факту создания экстремистской организации «Белая река». В период с января 2014 по июнь 2015 года неустановленные лица создали в регионе экстремистское сообщество. В одном из районов республики они публично демонстрировали нацистскую символику, устроили драку в честь нацистского лидера с публикацией видео в интернете, а также размещали в соцсети экстремистские фотоматериалы. Почти все молодые люди — приверженцы фашистских и националистических взглядов. Они распространяли идеологию украинских радикалов «Правого сектора» и «Азова» среди школьников и студентов, осуществляли вербовку в свои ряды. В рамках уголовного дела спецподразделения региональных УФСБ и МВД в количестве более 200 человек провели следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск и установление местонахождения предметов, которые могут свидетельствовать о причастности к совершению этих преступлений определенного круга лиц и подготовке ими новых противоправных деяний. Расследование ведется по двум статьям УК: 282.1 («Организация экстремистского сообщества») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Уфа и снегопады: упор на отвалы

В этот же день ИА «Башинформ» сообщило, что с большинства улиц Уфы снег этой зимой вывозиться не будет. В предыдущие два года по нескольким десяткам улиц снег вывозили за пределы уличных территорий. «В этом году таких улиц будет меньше, — пояснил и.о. главы городской администрации Ирек Ялалов. — Упор в зимней уборке города сместится на формирование снежных отвалов». Минувшей зимой с территории Уфы на специализированные полигоны и снегоплавильный пункт вывезли около 3 млн кубометров снега. Как подчеркнули в администрации города, финансовые затраты бюджета на организацию работы в таких объемах очень велики и не оправдывают себя, с учетом нынешних экономических условий. К тому же усиленная уборка улиц с использованием тяжелой техники — тракторов и грейдеров — приводит к быстрому разрушению дороги. Поэтому мэрией Уфы принято решение вернуться к практике складирования снега вдоль улиц и формирования снежных отвалов. При этом с основных транспортных магистралей снег будет вывозиться по-прежнему.

Недоремонт недодорог

«Уфа-пресс» 18 октября привел мнение гендиректора «Башкиравтодора» Рима Гилязетдинова, о том, что одна из проблем дорог Башкирии — это так называемый недоремонт, когда дороги не ремонтируются в положенные сроки. Но если у федеральных структур недоремонт составляет 50%, то в республике — все 75%. Однако начальник ФКУ «Управление автомагистрали Самара — Уфа — Челябинск» Рамиль Сенжапов рассказал о планах привести все федеральные трассы «в нормативное состояние» к 2019 году. К указанному сроку предстоит привести в порядок 50% федеральных магистралей на территории региона. Только в следующем году на ремонт 320 км дорог направят около 6 млрд рублей. По словам представителя ГИБДД Линара Шайдуллина, многие ДТП в Башкирии связаны, в том числе, с содержанием дорог. Дорожные происшествия провоцируют ямочность, колейность, отсутствие разметки на трассах. Из-за неудовлетворительного содержания дорог в этом году в республике произошло 119 ДТП. В них погибли 35 человек, 160 получили травмы.

В низких зарплатах «виноваты» сельчане

19 октября «UfaTime» сообщило, чем министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова объяснила относительно невысокий уровень зарплат в Башкирии (сейчас среднереспубликанская зарплата составляет 27 тыс. рублей). По ее словам, для этого есть объективные причины: 40% жителей Башкортостана проживают в сельской местности, где, соответственно, уровень зарплат невысок. При этом в среднем по России или, например, в Татарстане на селе живет только четверть населения. А в Оренбургской области — всего 12%. Высказалась Иванова и по проблеме оттока кадров из Башкирии: «Что касается оттока кадров из региона, то буквально на днях мы согласовали со всеми республиканскими министерствами проект подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом». При этом министр подчеркнула, что недостаточно высокие темпы роста зарплаты — это проблема, которой власти занимаются «ежедневно».

Полку кандидатов убыло: выборы мэра Уфы

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что один из четверых участников конкурса на замещение должности сити-менеджера Уфы — адвокат Башкирской коллегии адвокатов, в прошлом зампрокурора Кировского района города Ринат Ахмадуллин отозвал свое заявление на участие в процедуре. Господин Ахмадуллин объяснил решение «рядом причин, которые он не хотел бы озвучивать». Ранее он заявлял, что решил участвовать в конкурсе, чтобы «попробовать реализовать свои идеи, оживить политическую жизнь, конкуренцию». При этом, признавал кандидат, процедура выборов главы администрации Уфы находится, скорее, «в политическом поле, нежели в правовом». Таким образом, в конкурсе продолжают участвовать три кандидата — действующий глава администрации Ирек Ялалов, директор муниципального унитарного предприятия «Уфагорсвет» Ильдар Чанышев и директор строительной компании «Инициатива» группы КПД Николай Герасимов. Депутаты проголосуют за допущенных участников конкурса ориентировочно 25 октября. Комиссию по проведению конкурса традиционно возглавляет руководитель администрации главы Башкирии Сергей Молчанов, а в городском совете 23 из 36 мандатов принадлежат единороссам. Прямых выборов мэра в Уфе никогда не было: кандидатов, прошедших предварительный отбор комиссии, выбирают на сессии городские депутаты.

Невыгодные ярмарки

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 19 октября отметило, что цены на организованных в Уфе ярмарках выходного дня не ниже магазинных, хотя прямое предназначение ярмарок — дать людям возможность сэкономить при покупке продуктов и продавать сезонные овощи на 10−15% дешевле, чем в розничной сети, о чём на официальном сайте отмечает их организатор — городская администрация. На всех городских ярмарках среди продавцов преобладают лица кавказской национальности. «Плодоовощная продукция, как и все товары народного потребления, не реализуется по фиксированным ценам. Стоимость устанавливается продавцом и меняется в зависимости от спроса и конкуренции, — заявила начальник Управления торговли и координации услуг Уфы Ольга Завьялова. — Приглашая производителей сельскохозяйственных товаров на ярмарки выходного дня, мы рекомендуем им рассмотреть возможность продажи овощной продукции по ценам ниже розничных».

Что в по России падает, а в Башкирии растёт

20 октября «UfacityNew» отметил, что в Башкирии растут цены на вторичное жилье. С начала 2016 года один квадратный метр жилой недвижимости подорожал на 619 рублей. Если в январе 2016 года средняя цена «квадрата» составляла 47 683 рубля, то в сентябре она поднялась до 48 302 рублей (подорожание на 1,3%). По данным специалистов, незначительное увеличение стоимости жилья, не превышающее 2%, наблюдается только в 11 субъектах России: Ненецком АО, Краснодарском крае, Якутии, Адыгеи, Карелии, а также Рязанской, Сахалинской, Тамбовской, Смоленской и Липецкой областях. В 2016 году максимальный темп снижения цен на вторичное жилье наблюдается в Севастополе — на 9,75%. В сентябре средняя цена квадратного метра здесь составила 83 800 рублей (в январе — 92 854 рубля).

Миллиард от легализации

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что более 52 тыс. человек, работавших без оформления трудовых договоров, выявлено в республике в нынешнем году. 99,5% из выявленных свои отношения оформили. В результате только за второй квартал в Пенсионный фонд поступило более 200 млн рублей страховых взносов. Всего же до конца года планируется легализовать 60 тыс. человек. В 2015 году в республике были выведены из тени 83 тыс. человек. Экономический эффект от легализации превысил миллиард рублей. Всего же согласно контрольному показателю за три года должны быть легализованы 200 тыс. «серых» работников.

Кто в Башкирии угрожает Украине

«Комсомольская правда в Уфе» 20 октября сообщила, что Украина ввела санкции против пяти башкирских предприятий и одного банка. В украинский санкционный список в отношении России вошла 271 компания, в том числе и из Башкирии. Это «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», «Уфимское НПП «Молния», «Уфимское агрегатное производственное объединение», «Уфимское приборостроительное производственное объединение», «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и банк «Инвестиционный Капитал». Также в списке нефтяная компания «Башнефть», которая, как объясняют эксперты, попала под санкции после слияния с «Роснефтью». По мнению украинских политиков, данные компании представляют угрозу национальной безопасности страны и с ними прекращены все деловые контакты.

Официальных гастарбайтеров меньше, они здоровее

21 октября ряд СМИ сообщил, что в Башкирии число гастарбайтеров сокращается, правда, вывод можно сделать лишь из официальной статистики, то есть тех граждан, которые устраиваются на работу с оформлением всех необходимых документов. Отследить динамику по нелегалам практически невозможно.

Так, с начала года в республике начали работать 22 тыс. человек, прибывших в Башкирию из-за рубежа. Все они прошли медицинское обследование. В прошлом году за девять месяцев число гастарбайтеров достигло 29,5 тыс. человек. У 209 человек в прошлом году были выявлены опасные инфекции, в этом году — у 70.

На банкротство тоже нужны деньги

«Уфа1» в этот день отметило, что с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц на 1 октября 2016 в Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило 1 109 заявлений о признании граждан банкротами (831 — в 2016 году). Из них по 569 заявлениям (51%) введена процедура реализации имущества и только по 44 заявлениям (4%) процедура реструктуризации долга, что свидетельствует о том, что большинство граждан не имеют возможности рассчитаться по долгам кроме как, реализовав свое имущество. Процедура банкротства может быть запущена в том случае, если сумма долга превышает 500 тыс. рублей, просрочка по выплате составляет не менее трех месяцев, а у должника отсутствует возможность исполнить данные обязательства. Инициировать процедуру может как гражданин, так и кредитор (например, банк, выдавший кредит), а также налоговый орган. Также следует отметить, что в Башкирии небольшое количество поступивших заявлений о признании граждан банкротом. По данным отделения Национального банка по РБ просрочка кредитной задолженности от объема выданных кредитов составляла 7,1%. Ожидался большой наплыв заявлений на банкротство граждан. Однако данный механизм недоступен большинству должников в силу отсутствия средств на собственное банкротство. Минэкономразвития РФ предлагает ввести упрощенный механизм банкротства для такой категории граждан. Планируемый срок вступления в силу поправок — июль 2017 года.

Две ёлки и ледовый городок за 16 млн

Ряд СМИ сообщил, что мэрия Уфы ищет подрядчиков для изготовления ледовых скульптур и ограждения новогодних городков на площадях городов. По традиции, две площади в Уфе украсят самыми крупными и красивыми елками. Для украшения площади Ленина мэрия выделила 6,8 тыс. рублей. Новогодний елочный городок перед Конгресс-холлом обойдется бюджету в 7,6 млн рублей. Еще один ледовый городок вырастет между «Уфа-Ареной» и павильонами Центрального рынка, где компанию «Деду Морозу» и «Снегурочке» составят «Хоккеист», «Вратарь», «Лыжник», «Биатлонист» и другие фигуры изо льда, посвященные теме спорта — всего 36 скульптур. На их возведение Администрация Уфы готова потратить 1,5 млн рублей. Общая сумма лотов — 15,9 млн рублей. Городки будут готовы к 25 декабря и простоят до 3 марта.