Вологда, 21 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Поправки в областной закон, касающийся выкупа земельных участках приняли областные парламентарии на второй сессии нового созыва законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митрофан Греков. Волы в плугу. 1911

Напомним, что ФЗ дает право регионам устанавливать цену приобретения земельных участков из земель сельхозназначения сельскохозяйственными организациями, а также крестьянскими и фермерскими хозяйствами в размере не более 15% от кадастровой стоимости. До настоящего момента в Вологодской области был установлен именно такой максимальный размер цены приобретения сельхозугодий. Однако сейчас в регионе решили снизить эту цифру в 5 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании.

«В настоящее время выкуп земель, которые находятся в аренде у фермеров и крупных сельхозпроизводителей, используются в личных подсобных хозяйствах, идет очень медленно. Одна из причин сложившейся ситуации — высокая стоимость земель. Ожидалось, что такая цена даст возможность получить в бюджет дополнительные средства — как от продажи, так и от дальнейших налоговых отчислений. Однако этого не произошло. Именно поэтому депутаты выступили с предложением снизить цену выкупа сельхозугодий с 15% до 3% кадастровой стоимости», — цитирует корреспондент ИА REGNUM председателя заксобрания области Андрея Луценко.

По словам спикера областного парламента, после внесенных поправок, плодородные, пригодные для сельского хозяйства земли перестанут простаивать, а сельхозтоваропроизводители получат стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, они получают дополнительный финансовый инструмент в виде залога для получения банковских кредитов.

По словам лидера фракции ЛДПР в заксобрании Антона Гримова, уменьшение цены на выкуп земель поможет наполнению местных бюджетов с помощью налогов на имущество и землю. А более выгодные условия повысят интерес сельхозпроизводителей, которые смогут в больших объемах выкупать землю у государства.

Добавим, что ранее областное правительство приняло постановление, которое изменило порядок определения платы за увеличение земельных участков для дачников. В этом случае размер платы уменьшился с полной кадастровой стоимости участка (100%) до 15%.