На Вологодчине в пять раз снизили цену выкупа сельхозугодий
Вологда, 21 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Поправки в областной закон, касающийся выкупа земельных участках приняли областные парламентарии на второй сессии нового созыва законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, что ФЗ дает право регионам устанавливать цену приобретения земельных участков из земель сельхозназначения сельскохозяйственными организациями, а также крестьянскими и фермерскими хозяйствами в размере не более 15% от кадастровой стоимости. До настоящего момента в Вологодской области был установлен именно такой максимальный размер цены приобретения сельхозугодий. Однако сейчас в регионе решили снизить эту цифру в 5 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в заксобрании.
«В настоящее время выкуп земель, которые находятся в аренде у фермеров и крупных сельхозпроизводителей, используются в личных подсобных хозяйствах, идет очень медленно. Одна из причин сложившейся ситуации — высокая стоимость земель. Ожидалось, что такая цена даст возможность получить в бюджет дополнительные средства — как от продажи, так и от дальнейших налоговых отчислений. Однако этого не произошло. Именно поэтому депутаты выступили с предложением снизить цену выкупа сельхозугодий с 15% до 3% кадастровой стоимости», — цитирует корреспондент ИА REGNUM председателя заксобрания области Андрея Луценко.
По словам спикера областного парламента, после внесенных поправок, плодородные, пригодные для сельского хозяйства земли перестанут простаивать, а сельхозтоваропроизводители получат стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, они получают дополнительный финансовый инструмент в виде залога для получения банковских кредитов.
По словам лидера фракции ЛДПР в заксобрании Антона Гримова, уменьшение цены на выкуп земель поможет наполнению местных бюджетов с помощью налогов на имущество и землю. А более выгодные условия повысят интерес сельхозпроизводителей, которые смогут в больших объемах выкупать землю у государства.
Добавим, что ранее областное правительство приняло постановление, которое изменило порядок определения платы за увеличение земельных участков для дачников. В этом случае размер платы уменьшился с полной кадастровой стоимости участка (100%) до 15%.