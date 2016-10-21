Вологда, 21 октября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Итоги проверок в сфере противодействия экстремизму подвели в Вологодской области. За 9 месяцев 2016 года ревизоры выявили 200 нарушений закона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. Также правоохранители возбудили 18 уголовных дел по публикациям в Интернете материалов с призывами, направленными на возбуждение межнациональной, либо межконфессиональной вражды.

Информационные атаки из соцсетей

«В основном это преступления, связанные с размещением в социальных сетях аудио-, видео‑ и графических материалов с призывами к экстремистской деятельности, а также с резко негативными оценками представителей иных национальностей. В 2016 году за подобные преступления осуждены 8 человек, а по остальным уголовным делам пока ведется предварительное следствие», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Максим Пегов.

По его словам, ряд нарушений прокуратура обнаружила и в школах региона, где ученики могли свободно посещать сайты с информацией, «наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию».

Фиксировались в регионе и нарушения, касающиеся антитеррористической безопасности. Особое внимание проверяющие обратили на обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры, учреждений образования, культуры и спорта, объектов топливно-энергетического комплекса и других потенциально опасных объектов.

«При этом нарекания вызывает работа районных антитеррористических комиссий, деятельность которых не во всех случаях была направлена на обеспечение защиты наиболее потенциально опасных объектов, ненадлежащим образом исполняются мероприятия, направленные на профилактику и пресечение актов терроризма», — отмечает Максим Пегов.

Всего в сфере противодействия терроризму прокурорские работники выявили более 700 нарушений закона. Сейчас эти недостатки устраняются.