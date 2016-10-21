Салехард, 21 октября, 2016, 20:25 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека. Об этом сегодня, 21 октября, пишут «Известия» со ссылкой на экстренные службы региона.

Vitaly V. Kuzmin МИ-8

Сообщается, что вертолет Ми-8 летел из Ванкора в Новый Уренгой, но до места назначения воздушная машина не добралась.

По предварительным данным вертолёт совершил жесткую посадку в лесистой местности в Ямало-Ненецком автономном округе.

У МЧС пока нет точных данных о том, что именно произошло с вертолетом.

Из-за плохих погодных условий спасательная экспедиция пока не может отправится к месту крушения. Экипаж вертолета вышел на связь со спасателями.