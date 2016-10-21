Москва, 21 октября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В России рассматривают резолюцию СПЧ ООН по Сирии как часть информационной войны «коллективного» Запада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

«Запад пытается любыми путями приковать Россию к «позорному столбу». Резолюция СПЧ ООН по Сирии сегодня, когда Россию объявила и постоянно продлевает гуманитарную паузу в Алеппо, даже в ущерб военной составляющей этой проблемы, особенно неуместна», — отметил сенатор. «Неужели непонятно, что Россия при ее колоссальных военно-технических возможностях уже давно могла бы физически убрать всех боевиков из Алеппо, но не делает этого только из чисто гуманитарных соображений, оберегая жизнь мирных сирийцев», — говорит он.

При этом никто не предлагает расследовать обстоятельства бомбового удара коалиции, возглавляемой США, по сирийским правительственным войскам, и недавний удар бельгийских F-16 по селению Хассаджек в провинции Алеппо, который они стыдливо отрицают, заключил Клинцевич.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) призвал комиссию ООН по Сирии провести независимое расследование событий в Алеппо и привлечь к ответственности виновных в нарушениях международного права, говорится в итоговой резолюции, одобренной в Женеве на специальной сессии СПЧ по Сирии.