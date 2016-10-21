Буэнос-Айрес, 21 октября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В преддверии заседания межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоится в конце октября в Буэнос-Айресе, в Москве прошли переговоры главы Россельхознадзора Сергей Данкверта и министра агропромышленности Аргентины Рикардо Буриайле.

Креветки

Рикардо Буриайле отметил, что в Аргентине произошла смена правительстваи сейчас наращивание производства и экспортных поставок является приоритетной задачей новой команды. В этих целях, в том числе, было принято решение об отмене экспортной пошлины, что, несомненно, станет дополнительным импульсом к увеличению объемов экспортных поставок, сообщает Meatinfo.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, начиная с осени 2015 года, поставки мясной продукции из Аргентины в Россию сократились. Впоследствии такие же проблемы появились с поставкой сои на российский рынок. Однако, аргентинские поставщики не теряют оптимизма и намерены увеличить поставки креветок на российский рынок.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, аргентинская сторона озвучила пожелание в увеличении поставок креветки на российский рынок. В этой связи уже в ближайшее время эксперты Россельхознадзора будут готовы провести инспектирование предприятий, после чего может быть принято решение о возможности доступа этих и других предприятий к поставкам ракообразных на российский рынок. Вместе с тем аргентинская сторона также подчеркнула готовность к открытию своего рынка для российской продукции.