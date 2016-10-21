Киев, 21 октября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. С 2017 года Киев перестанет платить Москве по $200 млн ежегодно за утилизацию отработанного ядерного топлива, заявил в Верховной раде министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Michał Huniewicz Дозиметр радиации

По его словам, Украина уже построила своё хранилище отработанного ядерного топлива и готова полностью диверсифицировать его утилизацию.

По данным СМИ, США выделили Украине кредит в $260 млн на строительство сухого хранилища в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Там уже возведено хранилище мокрого типа, которое, однако пока непригодно для долговременного содержания отходов с атомных станций. Еще один могильник планируется построить в 100 км от Киева. На фоне гражданской войны и политической нестабильности такие планы расцениваются как довольно рискованные.

Сейчас отработавшее на ядерных электростанциях Украины топливо перерабатывается в России. За это Москва ежегодно получает $150−200 млн.

Стоит отметить, что летом 2016 года представители ведущих организаций европейской атомной промышленности выразили обеспокоенность планами Украины создать у себя хранилище, проект которого не соответствует стандартам ядерной безопасности. Подчеркивалось, что тендер на строительство хранилища не был прозрачным и открытым, а у выигравшей конкурс американской компании Holtec International, нет опыта строительства подобных объектов.

Не меньшее беспокойство европейских экспертов вызывают и планы частичного перевода атомных электростанций Украины с российского ядерного топлива на продукцию американской компании Westinghouse, так как все без исключения украинские АЭС проектировались и строились в расчете на советские технологии ядерной энергетики, имеющие принципиальные различия с технологиями, разработанными в США.