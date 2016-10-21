Каракас, 21 октября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. Суд Венесуэлы приостановил на неопределённый срок подготовку к референдуму по вопросу досрочного прекращения полномочий президента страны Николаса Мадуро. Национальный избирательный совет пояснил, что такое решение было принято в связи с целым рядом судебных вердиктов, вынесенных в отношении нарушений, допущенных во время первого этапа сбора подписей за проведение плебисцита. Суд также запретил выезжать из страны известному оппозиционеру Энрике Каприлесу, губернатору штата Миранда, сообщает Euronews.

Joka Madruga Николас Мадуро после победы на президентских выборах в Венесуэле. Апрель 2013 года

Ранее Центризбирком Венесуэлы перенес референдум по импичменту на февраль 2017 года. Даже это решение вызвало резко негативную реакцию не только у противников Мадуро в Венесуэле, но и у руководства ряда стран Латинской Америки. Как ранее писало ИА REGNUM, главы внешнеполитических ведомств Аргентины, Бразилии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили выразили озабоченность переносом сроков проведения референдума об импичменте в Венесуэле. Поскольку «это бьет по самому смыслу плебисцита».

Очевидно, что решение о переноса референдума на неопределенный срок приведет к еще большему обострению ситуации внутри Венесуэлы и может привести к катастрофическим последствиям для страны.